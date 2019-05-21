В России ликвидирована сеть псевдоклиник
21 мая 2019 09:21
152
Полиция ликвидировала сеть псевдоклиник в десятке российских городов. Задержаны 25 человек. Аферисты ставили фальшивый диагноз пенсионерам и заработали на этом миллиард рублей, сообщили в МВД. Мошенники звонили преимущественно пожилым людям и убеждали пройти обследование.
Так называемые врачи не имели медицинского образования. Это не мешало проводить приемы и даже находить заболевания у пациентов. После чего потерпевших уговаривали оформить кредиты на сумму до пятисот тысяч рублей. Деньги шли на оплату услуг.
Мошенники смогли обмануть свыше 11 тысяч человек, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 мая 2019 22:32
На каком основании Рудницкую отпустили, пока не ясно. Закон
274
19 мая 2019 17:01
Они обвиняются в хищении денег через финансовую пирамиду. Закон
293
18 мая 2019 13:12
Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Закон
409
17 мая 2019 23:27
Закон
442
17 мая 2019 19:10
Уже сейчас очевидно, что все попытки защитников обвиняемых оттянуть вынесение приговора фактически провалились. Закон
505
17 мая 2019 17:23
У бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли целое состояние. Закон
365
16 мая 2019 21:52Прокурор обвинил гендиректора собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ
Задачей группы было «создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности путем минимального вложения денежных средств в установку и... Закон
246
Происшествия
21 мая 2019 14:41
Водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», нарушил ПДД . Происшествия
33
21 мая 2019 12:58
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
85
21 мая 2019 11:26
ЧП произошло в районе НФС-1. Происшествия
111
Криминал
21 мая 2019 11:22
Она названа системной. Криминал
336
21 мая 2019 10:54
Накануне он поругался с сожительницей. Криминал
112
21 мая 2019 09:45
Выявлен факт мошенничества при совершении социальных выплат. Криминал
130
Видео
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
350
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14415
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
551
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
587
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1298
3 мая 2019 11:48
Он возник области на дороге Подстёпки-Ягодное. Происшествия
622
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
376
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
454
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
456
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
873
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
800
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
736
Мероприятия