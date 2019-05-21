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В России ликвидирована сеть псевдоклиник

21 мая 2019 09:21
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В России ликвидирована сеть псевдоклиник
Мошенники смогли обмануть свыше 11 тысяч человек.

Полиция ликвидировала сеть псевдоклиник в десятке российских городов. Задержаны 25 человек. Аферисты ставили фальшивый диагноз пенсионерам и заработали на этом миллиард рублей, сообщили в МВД. Мошенники звонили преимущественно пожилым людям и убеждали пройти обследование.

Так называемые врачи не имели медицинского образования. Это не мешало проводить приемы и даже находить заболевания у пациентов. После чего потерпевших уговаривали оформить кредиты на сумму до пятисот тысяч рублей. Деньги шли на оплату услуг.

Мошенники смогли обмануть свыше 11 тысяч человек, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com
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