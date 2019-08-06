В Кинельском районе легковушка врезалась в КАМАЗ, машина перевернулась
6 августа 2019 09:42
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Накануне, 5 августа, техногенный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области был направлен в Кинельский район, где на 35 км автодороги Кинель — Богатое в районе с. Красносамарское произошло столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ, двигающимся во встречном направлении.
От удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет. На момент аварии в автомобиле ВАЗ-2107 находилось 2 человека, пассажир выбрался из аварийного автомобиля самостоятельно, а водитель оказался зажат в салоне.
Для деблокирования пострадавшего спасатели с помощью гидроинструмента срезали крышу, стойки и двери легкового автомобиля.
В 09:10 пострадавших передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу, сообщает ПСС по Самарской области.
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