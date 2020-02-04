Сезон охоты собак на жителей Тольятти: новый эпизод
4 февраля 2020 13:23
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На интернет-площадке open.tgl.ru, организованной властями Тольятти для приема жалоб и предложений горожан, появилось обращение следующего содержания:
«Агрессивная собачья стая! Уважаемая администрация Тольятти, просим принять меры в отношении стаи собак, нападающей на жителей. Она курсирует в следующем периметре: ЖК Высота (ул. Спортивная, 33) - ЖК Панорама (пр. Оптимистов, 7, 9) - ЖК Велит (ул. Спортивная, дома 37-63), ЖК Патриот (Приморский, 57) - спуск на набережную от Остановки «Пляж» к кафе «Причал». Есть большая вероятность, что базируются собаки на стройке около ЖК Велит и ЖК Питер со стороны посёлка Приморский», - говорится в обращении некой Елены.
В сети также размещено видеодоказательство очередного нападения стаи безнадзорных собак на человека в Тольятти. По словам автора записи, она была сделана 30 января. К счастью, женщине удалось отогнать окруживших ее псин. Видимо, уличные хищники посчитали, что им не по зубам выбранная добыча.
Судя по данному обращению, безнадзорные агрессивные собаки, которых некому остановить, продолжают охоту на горожан. Буквально на прошлой неделе было опубликовано видео, на котором запечатлено нападение стаи на ребенка рядом с домом №20 по улице Гидротехнической (микрорайон Шлюзовой). Кроме того, как ранее сообщал TLTgorod, в декабре бродячие собаки там же, на Шлюзовом, едва не разорвали на части маленькую девочку. Жизнь малышки спас пуховик. Но ребенок перенес сильный стресс и до марта должен будет ходить на уколы для профилактики бешенства. По сообщениям пользователей соцсетей, перед Новым годом на Шлюзовом подобных нападений было еще как минимум три.
Дальше – больше. Только за последние дни пресс-служба СУ СКР по Самарской области сообщила о начале проверки двух историй с нападениями на детей, описанных тольяттинцами: у ТЦ «Мадагаскар» и на улице Спортивной. По обеим проверкам следователи обещают «принять процессуальное решение», пишет TLTgorod.
Фото: Скрин видео
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