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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Кинельский предприниматель в сфере ритуальных услуг стал жертвой поджога

31 октября 2019 10:54
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Кинельский предприниматель в сфере ритуальных услуг стал жертвой поджога
Злоумышленники сожгли гараж со спецтранспортом.

ЧП произошло поздно ночью на территории домовладения на улице Мира в Кинеле. Собственник дома и участка — 46-летний Олег Иванов, индивидуальный предприниматель, работающий в сфере ритуальных услуг. Был подожжен металлический гараж площадью 40 кв. метров, в котором находились пассажирская «Газель» и «Газель»-термобудка.

Полиция назначила пожарно-техническую экспертизу, решается вопрос с возбуждением уголовного дела.
Ритуальщиков в регионе жгли и раньше — этот рынок чрезвычайно конкурентен. В апреле 2019 года в Большой Глушице подожгли магазин «Ритуальные услуги», собственник бизнеса — предприниматель Алексей Возница. Летом 2019 года в Тольятти сожгли здание местного спецкомбината ритуальных услуг, виновников ЧП так и не установили, пишет СО ОНЛАЙН.
 
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