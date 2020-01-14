В Самаре врио гендиректора ООО производил медицинские изделия без лицензии

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «БИОМ-ПАРК».По версии следствия, в период с 2015 года по 2016 год обвиняемым была организована нелицензированная сборка медицинских изделий – двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа «БИОМ-ВОЛНА», которые впоследствии переданы для реализации. Общая стоимость изделий составила более 494 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.