В Безенчуке выявлен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранца

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Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Безенчукскому району выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина. По данным полицейских, к местной жительнице 1974 года рождения обратился родственник с просьбой зарегистрировать на ее жилплощади знакомого - гражданина соседней республики. Женщина согласилась, зная о том, что проживать он здесь не будет. В ходе опроса подозреваемая пояснила, что в настоящее время в доме никто не живет, так как он не пригоден для жилья.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. За совершение данного деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей.