Пожар на военном полигоне под Ачинском продолжается
10 августа 2019 10:34
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Пожар на военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае продолжается. Об этом сообщил в субботу начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин. По его словам, тушение и проливка, которым занимается Минобороны, будет зависеть от того, какими средствами и ресурсами это будет производится.
В пунктах временного размещения находятся 30 человек. Вернуться в свои дома люди смогут после того, как военные закончат работы.
В понедельник, 5 августа, на территории склада воинской части в Ачинском районе начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек.
В пятницу пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что под Ачинском произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.
По последним данным, 11 человек пострадали, передает Радио Маяк.
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