В Самарской Губдуме обсудили практику применения законов в сфере обращения с бродячими животными

86

Участие в разговоре принял советник губернатора, который рассказал о позиции главы региона в этом вопросе.«Губернатор предлагает прежде всего помогать тем людям, которые занимаются не в силу должностных обязанностей, что их назначили там защитниками животных, не в силу того, что они хотят на этом деле заработать, а те, кто по зову души создаёт некоммерческие общественные организации, и занимается этим на практике уже не один год. И мы имеем сегодня в этом зале тех людей, которые этой работой заняты. Мы должны помогать им. Мы должны выделять им субсидии для того, чтобы они могли развиваться, осуществлять свою деятельность, чтобы это было построено не только на чистом энтузиазме, не просто на человеколюбии или любви к животным, а было ещё поддержано государством», передает пресс-служба облправительства.