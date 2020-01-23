Я нашел ошибку
Главные новости: 
Британка Зои Джонс в свои 40 лет соревнуется в паре с 28-летним Кристофером Бояджи.
На чемпионате Европы зажигает 40-летняя фигуристка. В шоке даже Слуцкая
Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
Путин в Израиле рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Процедуре банкротства компании не дали даже начаться.
Крупному самарскому проектировщику удалось избежать банкротства
Плановые проверки по контейнерным площадкам Самарской области сотрудники «ЭкоСтройРесурс» проводят ежемесячно.
Специалисты отдела контроля регоператора оценили качество работы перевозчика Кировского района
Участие в разговоре принял советник губернатора Виктор Кузнецов, который рассказал о позиции главы региона в этом вопросе.
В Самарской Губдуме обсудили практику применения законов в сфере обращения с бродячими животными
Как защитить себя.
Вирус из Китая. Что важно знать
В связи с этим инспекторы подготовили обращение к родителям.
В Самаре прошел рейд ГИБДД по выявлению пешеходов – нарушителей ПДД, в том числе детей
Всего избирательная кампания состоится в более чем 300 территориальных делениях Самарской области.
Дмитрий Азаров и председатель облизбиркома Вадим Михеев обсудили подготовку к муниципальным выборам
сегодня  Четверг, 23 января, 19:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/01:
USD 61.83
-0.03
EUR 68.52
-0.1
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской Губдуме обсудили практику применения законов в сфере обращения с бродячими животными

23 января 2020 17:49
86
Участие в разговоре принял советник губернатора Виктор Кузнецов, который рассказал о позиции главы региона в этом вопросе.
Сегодня в Самарской Губдуме состоялось заседание «круглого стола», посвященного практике применения законов в сфере обращения с бродячими животными.

Участие в разговоре принял советник губернатора Виктор Кузнецов, который рассказал о позиции главы региона в этом вопросе.

Виктор Кузнецов, советник губернатора Самарской области:

«Губернатор предлагает прежде всего помогать тем людям, которые занимаются не в силу должностных обязанностей, что их назначили там защитниками животных, не в силу того, что они хотят на этом деле заработать, а те, кто по зову души создаёт некоммерческие общественные организации, и занимается этим на практике уже не один год. И мы имеем сегодня в этом зале тех людей, которые этой работой заняты. Мы должны помогать им. Мы должны выделять им субсидии для того, чтобы они могли развиваться, осуществлять свою деятельность, чтобы это было построено не только на чистом энтузиазме, не просто на человеколюбии или любви к животным, а было ещё поддержано государством», передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
23 января 2020  18:26
Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
Путин в Израиле рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.  Политика региона
55
23 января 2020  17:49
Участие в разговоре принял советник губернатора Виктор Кузнецов, который рассказал о позиции главы региона в этом вопросе.
В Самарской Губдуме обсудили практику применения законов в сфере обращения с бродячими животными
Участие в разговоре принял советник губернатора  Виктор Кузнецов , который рассказал о позиции главы региона в этом вопросе.  Политика региона
80
23 января 2020  17:21
Всего избирательная кампания состоится в более чем 300 территориальных делениях Самарской области.
Дмитрий Азаров и председатель облизбиркома Вадим Михеев обсудили подготовку к муниципальным выборам
Всего избирательная кампания состоится в более чем 300 территориальных делениях Самарской области.  Политика региона
83
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
814
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
780
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1233
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
292
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1798
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
636
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1528
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1280
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
848
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
867
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1303
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1409
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1652
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2757
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3293
Весь список

Мероприятия
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России»
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
В Самарском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные