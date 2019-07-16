В Правительстве Самарской области состоялось заседание комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства

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И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области"Губернаторподписал закон, содержащий расширенный комплекс механизмов для оказания мер господдержки. Минстроем проводится серьёзная работа по поиску компенсацинных площадок и новых застройщиков на проблемные обьекты".В законе предусмотрены меры господдержки:- достройка и ввод проблемных домов;- предоставление жилых помещений вне проблемного дома;- денежные компенсации или земельные участки для пострадавших;- помощь объединениям дольщиков, новому застройщику в строительстве проблемного дома, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.