Сотрудника генконсульства Украины в Петербурге объявили персоной нон грата
13 августа 2019 21:50
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"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", — отметили в дипведомстве.
Тот факт, что Служба безопасности Украины три месяца не обнародовала эту информацию, МИД увязал с "внутриполитическими играми" в Киеве.
Ранее во вторник в СБУ заявили, что сотрудник российского генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали в 2014 году.
Отмечается, что дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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