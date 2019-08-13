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Новости /  Политика /  Политика региона  

Сотрудника генконсульства Украины в Петербурге объявили персоной нон грата

13 августа 2019 21:50
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Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева.
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, Передает РИА Новости со ссылкой на  российское МИД.

"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", — отметили в дипведомстве.

Тот факт, что Служба безопасности Украины три месяца не обнародовала эту информацию, МИД увязал с "внутриполитическими играми" в Киеве.
Ранее во вторник в СБУ заявили, что сотрудник российского генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали в 2014 году.

Отмечается, что дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
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Комментарии



Политика региона
13 августа 2019  21:50
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева.
Сотрудника генконсульства Украины в Петербурге объявили персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева.  Политика региона
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13 августа 2019  19:15
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