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Новости /  Политика /  Политика региона  

Областные власти не включили в концессионный список старинные усадьбы и особняк

24 января 2020 23:18
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Все три здания являются объектами культурного наследия и фигурировали в аналогичном перечне, утвержденном в январе 2019 года.
В новой редакции перечня объектов, право собственности на которые в случае концессии сохранит за собой Самарская область, не оказалось сразу нескольких исторических объектов, передает «СО» ОНЛАЙН.

В их числе — «Особняк Субботина-Шихобалова» на улице Алексея Толстого, 3 (на фото) в Самаре, усадьба князей Гагариных в селе Заборовка Сызранского района, а также «Усадьба Орлова-Давыдова» в селе Усолье Шигонского района.

Новый перечень утвержден распоряжением правительства Самарской области 22 января и опубликован на сайте «белого дома».

Все три здания являются объектами культурного наследия и фигурировали в аналогичном перечне, утвержденном в январе 2019 года. Год назад их планировали восстановить с помощью концессионеров и привлечь сюда туристов. Прежде на протяжении нескольких лет власти пытались найти инвесторов, готовых дать новую жизнь усадьбе князей Гагариных, которая уже давно разрушается и с каждым годом представляет собой все более печальное зрелище. Усадьба была построена еще в начале XIХ века. 



Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии


Политика региона
24 января 2020  23:18
Все три здания являются объектами культурного наследия и фигурировали в аналогичном перечне, утвержденном в январе 2019 года.
Областные власти не включили в концессионный список старинные усадьбы и особняк
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