И.о. генерального директора НИИ Радио назначен Михаил Сподобаев - выходец из Самары
30 января 2020 18:48
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Михаил Сподобаев родился в 1973 году в Куйбышеве. Тут же он получил высшее техническое и экономическое образование. Практически вся деятельность Сподобаева прошла в отрасли связи. С 1995 года он трудился инженером-программистом на предприятиях Самары. С 1999 по 2007 год он проработал во ФГУП «Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (СОНИИР), пройдя путь от младшего научного сотрудника до руководителя крупной лаборатории. В 2011 году он возглавил самарский филиал НИИР, а в 2016 году переведен на должность первого заместителя генерального директора ФГУП НИИР.
НИИР — крупнейший научно-технический центр отрасли связи, включающий в себя два филиала — в Петербурге и Самаре, восемь научно-технических центров и четыре испытательных полигона. Специалисты института проводят работы по созданию бортовых ретрансляторов для спутников, проектируют системы и средства связи и телерадиовещания, создают радиоэлектронные системы и средства специального назначения, обеспечивают научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ. Значительная часть деятельности института связана с обеспечением обороноспособности страны.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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