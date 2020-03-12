Единая Россия» и Минтруд упростят правила прохождения инвалидами медико-социальной экспертизы
12 марта 2020 17:36
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С просьбой упростить процедуру получения инвалидами средств реабилитации к министру обратился координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев. Он также обратил внимание на то, что сегодня инвалиды должны представлять в обязательном порядке для медико-технической экспертизы некоторые высокотехнологичные средства реабилитации и предложил отменить эту норму.
«Мы критически подойдем к норме, которая сегодня определяет необходимость физического предоставления средств реабилитации. Нами еще не создана соответствующая инфраструктура, которая обеспечивает беспроблемную оперативную замену средств реабилитации без дополнительных трудностей и сложностей со стороны инвалидов. Поэтому на данном этапе пока мы этот механизм не отладим, мы это приостановим», - сказал Котяков.
Также в ходе встречи поднимался вопрос о процедуре закупки средств реабилитации. «У нас есть закон 44-ФЗ, который не нравится, наверное, всем. Технические средства реабилитации не могут закупаться по принципу «чем дешевле – тем лучше». И к нам по этому поводу поступает много обращений - в партию, и в наши общественные приемные, и через НКО», - отметил сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке гражданского общества, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Министр сообщил, что в ближайшее время будет расширен перечень ГОСТов исходя из востребованности средств реабилитации. Это во многом решит проблему, так как требования к качеству ТСР будут повышены.
На встрече были рассмотрены и другие вопросы, которые вызывают наибольший резонанс среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, как отметил, обращаясь к министру, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сегодня широко распространены случаи отказов в подтверждении инвалидности.
«В Нальчике ребенку с ДЦП отказали в инвалидности. В Барнауле - девушке с редким генетическим заболеванием отказали восемь раз. В Ростове-на-Дону отказали ребенку без глаза. От этих сообщений мороз по коже. Подобные ситуации просто недопустимы», - подчеркнул он.
Турчак предложил пересмотреть правила, и в частности разрешить гражданам, перенёсшим ампутацию, не проходить обязательное переосвидетельствование по истечению времени.
В свою очередь Терентьев обратил внимание на то, что сама процедура рассмотрения вопроса об инвалидности занимает много времени и требует большого количества документов в бумажном виде. «Мы предлагаем избавить людей от необходимости посещения многочисленных инстанций. Для этого нужно организовать процесс так, чтобы документы направлялись в электронном виде в систему бюро медико-социальной экспертизы. Это позволит не гонять человека по инстанциям», - подчеркнул он.
Министр соцзащиты также согласился с мнением представителей общественности о том, что сегодня в недостаточном объеме проводятся выездные переосвидетельствования. «Их объем необходимо нарастить, чтобы процедура стала более доступной для людей», - отметил Котяков.
«Мы считаем, что, прежде чем принимать какие-либо решения, касающиеся людей с ограниченными возможностями, их необходимо самым детальным образом прорабатывать. Предлагаем это сделать на площадке центра «Единой России» по защите прав инвалидов, который будет создан по итогам нашей встречи. Его возглавит Михаил Терентьев. В состав центра войдут представители профильных общественных организаций и объединений для наиболее объективной оценки нормативно-правовой базы и принимаемых решений», - подчеркнул Хинштейн.
Подводя итоги встречи, Турчак отметил конструктивный характер диалога с новым составом Министерства труда и социальной защиты по решению проблем инвалидов.
«Мы приветствуем желание нового состава Минтруда и лично министра разобраться с накопившимися достаточно острыми проблемами в сфере защиты прав инвалидов. И будем впредь на площадке партии рассматривать вопросы, которые по-настоящему волнуют людей, привлекая к этой работе все заинтересованные стороны – представителей органов власти, общественности и экспертов», - заключил Турчак.
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