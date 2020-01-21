Александр Хинштейн заявил, что в «ЕР» создадут единую информационную систему для решения проблем фронтовиков
21 января 2020 21:02
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Об этом заявил координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета Партии, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. В электронной базе будут отражаться данные о фронтовике, проблемах, с которыми он сталкивается, статусе их решения и ответственном лице от Партии.
«Мы зафиксируем существующие у каждого фронтовика проблемы. Они могут быть разного свойства – как мелкие, так и крупные, например, неудовлетворительное состояние жилища. На уровне каждого региона будет понятен масштаб работы, исходя из чего по необходимости мы будем обращаться к руководителям регионов», — сказал Хинштейн.
Таким образом, в рамках этой работы будет создана единая база данных, в которой будут отображаться сведения о фронтовике, проблемах, с которыми он сталкивается, статусе их решения и ответственном лице из партии.
Он отметил, что с Министерством связи и крупными сотовыми операторами уже прорабатывается механизм обеспечения всех фронтовиков мобильными телефонами, в которые будут занесены полезные номера, чтобы можно было оперативно связаться с различными службами и ответственным лицом от партии. «Министерство связи предлагает обеспечить каждого фронтовика бесплатным временем для звонков в текущем году», — сказал депутат.
«Очень важно увеличить скорость решения проблем, чтобы это не растекалось на месяцы. Я думаю, что это в наших силах», — сказала член Президиума Генерального совета Партии, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Она добавила, что перед партийцами в регионах будет стоять задача рассказать о том, как и где получить денежную выплату к 75-летию Победы, о которой недавно заявил Президент.
Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие, передает hinshtein.ru.
Фото: hinshtein.ru
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