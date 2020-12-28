МЧС СО предупреждает:  выходить на лед и переходить водоемы чрезвычайно опасно

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Предупреждаем рыбаков, автомобилистов, граждан, родителей: тонкий лед опасен, выходить на лед и переходить водоемы чрезвычайно опасно

В 27 декабря в Приволжском районе города Октябрьск, у левого берега реки Волга рыбак провалился под лед. К сожалению, человек погиб.

Поэтому в очередной раз напоминаем, что лед на реках еще не окреп и во избежание несчастных случаев мы настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на лед!

Опасность тонкого льда заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно проломиться под человеком. Собираться большому количеству людей на одном небольшом участке водоема опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду.

Уважаемые родители! Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Уважаемые любители зимней рыбалки! Тонкий лёд коварен! Задумайтесь! Человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова!

Взрослые и дети, ПОМНИТЕ: соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС