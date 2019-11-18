За 10 лет в Самарской области было создано 665 приемных семей для пожилых граждан

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Регион стал одним из первых в России, где начали создаваться приёмные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. Первая такая семья появилась в губернии в 2009 году, всего было создано 665 семей. Сейчас в регионе их 179.Держаться вместе решили жительницы села Большая Черниговка Ирина Уржунцева и Валентина Тихоновна Краснова, которой совсем недавно исполнилось 73 года. Валентина Тихоновна уже давно проживала одна — муж умер, а своих детей не было. К тому же, у женщины третья группа инвалидности, она практически не ходит, обслуживать себя становилось все труднее. Сначала Ирина просто помогала Валентине Тихоновне по хозяйству. Но вскоре 73-летняя пенсионерка сама предложила семье Уржунцевых переехать к ней. Так и возникло решение образовать приемную семью.Валентина Тихоновна Краснова рассказывает: «Живем мы хорошо, душа в душу. И дочка Ирины ласково называет меня «бабушкой». Ирина Уржунцева признается, она тоже нашла родственную душу: «К маме Вале я всегда обращаюсь за советами, в любой момент она может подсказать, как правильно что-то сделать. Она прекрасно знает, что у нас происходит на подворье, сколько у нас в хозяйстве гусей и уток».В Большечерниговском районе таких приёмных семей 2, третья на подходе — оформляют документы.Основные условия создания приемной семьи — обоюдное желание сторон, совместное проживание и ведение хозяйства, отсутствие вредных привычек у опекуна. Гражданин, который осуществляет уход, получает ежемесячное денежное вознаграждение—3 514 рублей.Преимущества приемной семьи:— Пожилые люди остаются в привычной для себя обстановке, в родном городе/селе или даже в своем доме.— В семье легче социализироваться, пожилой человек чувствует себя спокойнее и комфортнее, чем в пансионате.— Решается проблема одиночества. Старики или инвалиды чувствуют себя полноценной частью семьи.— Увеличение продолжительности жизни пожилого человека. В семье будут следить за состоянием его здоровья и вовремя обращаться за медицинской помощью, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства