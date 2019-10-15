Жители села Кинель-Черкассы поблагодарили сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков за работу

143

В ходе работы полицейскими задержан житель села Кинель-Черкассы 1974 года рождения, по версии полицейских, причастный к сбыту и хранению наркотических средств, а также к культивированию наркосодержащих растений.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.После вышеуказанной публикации на сайте 63.мвд.рф и в СМИ на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова пришло письмо от жителей села, в котором проводились мероприятия сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области, со словами признательности: "Выражаем огромную благодарность сотрудникам полиции. Желаем им успехов в нелегкой работе. Спасибо за ваш труд!"Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области