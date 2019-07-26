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Новости /  Общество /  Социум  

В выходные на Маяковском и Некрасовском спусках набережной Волги будут звучать джаз, барабаны «АШЕ» и хэндпаны

26 июля 2019 16:30
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27 и 28 июля на Маяковском и Некрасовском спусках продолжаются танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».
27 и 28 июля на Маяковском и Некрасовском спусках набережной реки Волги продолжаются танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».

Музыкальный вечер 27 июля на Некрасовском спуске в 18.00 откроет Музыкальный клуб Самарского университета «Белый рояль» - это талантливые
студенты, играющие в самых разнообразных жанрах. Они постоянные участники городских праздников и фестивалей.

В 19.00 музыкальную программу продолжит молодой джазовый коллектив «Monocle».
В 20.00 завершат субботний музыкальный вечер «Барабаны «АШЕ». Барабанные ритмы, музыкальная программа и мастер-класс - для гостей и жителей
города.

В субботу на Маяковском спуске - танцевальный вечер.
Лучшие танцевальные школы города каждые выходные представляют свои показательные выступления и мастер-классы. Так, латиноамериканские ритмы представит танцевальная школа «Dance and Live».

28 июля в 18.00 на Некрасовском спуске будут звучать необычные музыкальные инструменты - хэндпаны. По форме они напоминают «летающие тарелки», сделаны из стали, а их звучание сравнивают с арфой. Лидия Жукова-Игольникова - настоящий профессионал своего дела, она познакомит зрителей с
хэндпанами и также представит музыкальный инструмент RAV Vast.

В 19.00 выступит этно-фолк группа «Этрусски»: русские традиции в современном звучании. В основе репертуара – традиционные песни и стихи, взятые
из архивных записей фольклорно-этнографических экспедиций разных уголков России, а также записанные от аутентичных исполнителей в самарском регионе. Группа «Этрусски» является «переводчиком» истинно народных песен, добавляя в них драйва, динамики, современного звучания и экспериментируя со стилями.

В 20.00 закончит вечернюю программу коллаборация двух творческих коллективов нашего города – школы танцев «Tribe» и музыкальной группы «Distorted
blur». Зрителей ждет синтез музыки и танца, сочетание музыкального направления «ambient» и импровизации от танцоров.

В воскресенье на Маяковском спуске - зажигательные танцевальные ритмы.

В 18.00 начнет программу танцевальная школа «Бруклин». Свое творчество представят танцоры из Самары, Саратова, Тюмени, Уфы, Тольятти, Казани и Москвы.

В 19.00 педагоги танцевально-спортивного клуба «Та-Ис» проведут мастер-классы по направлению «дэнсхолл» – это социальный танец, родившийся на улицах Ямайки в 80-х годах. В танце много акробатики и трюков.

В 20.00 - барабанные ритмы от коллектива «Самбара». Зрители смогут поучаствовать в мастер-классе и потанцевать под зажигательные ритмы, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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26 июля 2019  16:30
27 и 28 июля на Маяковском и Некрасовском спусках продолжаются танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».
В выходные на Маяковском и Некрасовском спусках набережной Волги будут звучать джаз, барабаны «АШЕ» и хэндпаны
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