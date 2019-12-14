В парках Самары стартовал сезон массовых катаний на льду
14 декабря 2019 19:47
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В парке Дружбы одна из самых красивых ледовых площадок в городе. Площадь льда составляет 2,4 тысячи квадратных метров, каток щедро украшен новогодней иллюминацией, создана яркая подсветка, также установлен елочный комплекс, функционирует пункт проката и заточки коньков, организовано горячее питание. Всё это делает зимний отдых в парке максимально комфортным.
Стоит отметить, что стоимость проката коньков для разных категорий граждан в парках Самары осталась на уровне прошлого года: 200 руб. стоит прокат взрослых коньков, 150 руб. - коньки для школьников и студентов, 100 руб. - детские коньки, 50 руб. - для социальных групп: пенсионеров, инвалидов.
Приятное новшество для посетителей катков: впервые в парках раздают бесплатный Wi-Fi.
"Теперь посетили катков в городских парках могут бесплатно обмениваться своим хорошим настроением с пользователями социальных сетей. На территории парков мы раздаем Wi-Fi. Бесплатный интернет уже доступен в парках им. Юрия Гагарина и Победы, на следующей неделе будет организован Wi-Fi в парке Дружбы. В начале следующей года - на территории парка 50-летия Октября", - отметил Алексей Пецин, начальник отдела организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары".
Ледовые площадки, пункты проката и заточки коньков в воскресенье 15 декабря также откроются в парке имени Юрия Гагарина, 50-летия Октября (парке Металлургов), а на следующей неделе в парке Победы.
Общая площадь катков в парках города в новом сезоне составит 15 тысяч квадратных метров.
Всего этой зимой в Самаре будет работать более 120 бесплатных катков. Ледовые площадки оборудуют: на территориях образовательных учреждений, на спортивных объектах, на внутридворовых территориях, на площади имени Куйбышева, в парках, скверах, на набережной реки Волга.
На площади имени Куйбышева в этом году вновь появятся две ледовые площадки: хоккейный каток со специальной разметкой и каток для массового катания. Рядом с катками расположатся пункты проката коньков, раздевалки и точки питания. Открытие новогоднего комплекса на площади запланировано на 22 декабря, когда в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга.
Зальют ледовые аллеи и на набережной: от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.
На последней миле рядом со стадионом «Самара Арена» откроется «Олимпийская Деревня», которая будет включать трёхкилометровую трассу для конькового и классического хода с подсветкой в вечернее время, каток-аллею длинной 250 метров, площадку для хоккейных турниров, детский каток на территории инклюзивного парка.
В этом году планируется оборудовать каток в сквере имени Фадеева, обновленном по национальному проекту «Жилье и городская среда».
Кроме того, на территории всех парков Самары установлены новогодние комплексы и завершается монтаж праздничной иллюминации. 21 декабря в парке Дружбы, а 22 декабря в парке Победы, 28 декабря в парке им. Юрия Гагарина всех желающих приглашают праздновать наступление Нового года с танцами, песнями, играми и подарками! Начало развлекательных программ в 17:00, передает пресс-служба облправительства.
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