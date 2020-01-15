В УФСИН СО состоялось открытие исправительного центра, на 100 мест
15 января 2020 22:07
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принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах.
На территории Самарской области при колонии-поселении №27 открылся новый участок, функционирующий в режиме исправительного центра, на 100 мест. Это не первое учреждение такого рода. Еще три года назад на базе ИК-10 был создан подобный участок на 35 мест. Однако, в связи с расширением практики применения принудительных работ, возникла необходимость в открытии нового центра.
Что касается условий, то осужденные здесь живут в обычных общежитиях, а после отбытия одной трети срока наказания, если не было нарушений, им разрешается проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится центр. Заболев, идут к обычным врачам с медицинским полисом. На них в полном объеме распространяется социальное, пенсионное законодательство, Трудовой кодекс. Они получают зарплату, из которой по решению суда в доход государства будет удерживаться от 5 до 20 процентов. Также могут быть взыскания по исполнительному производству. Осужденный ежемесячно возмещает из собственных средств расходы центра на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества. У них есть право на оплачиваемый отпуск в 18 календарных дней после шести месяцев работы. Этот отпуск проводить за пределами центра разрешается тем, кто не имеет взысканий.
Задача сотрудников центра – разместить осужденного в общежитии, привлечь к труду и осуществлять контроль за ним.
В открытии приняли участие начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Валерий Яковлев, заместитель прокурора региональной прокуратуры Тимур Маслов, председатель Общественного совета при УИС Павел Покровский, начальник Самарского юридического института ФСИН России полковник внутренней службы Александр Вотинов и другие.
Как сказал генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, главной целью данного наказания является исправление и ресоциализация осужденных через привлечение их к труду, что позволяет осужденному обеспечивать себя, возмещать вред, причиненный преступлением, возмещать затраты исправительных центров на коммунально-бытовое обслуживание, получать навыки и умения, которые он сможет реализовать после отбывания наказания.
В завершении состоялась пресс-конференция, где участники мероприятия ответили на многочисленные вопросы журналистов, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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