В Тольятти учреждена премия имени А.И. Ясинского
19 июля 2019 23:24
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Александр Ибрагимович - советский и российский промышленник, финансист, политический и общественный деятель, сыгравший колоссальную роль в истории Тольятти и "АВТОВАЗа". За свою активную трудовую деятельность Александр Ибрагимович был удостоен большого количества званий и наград, среди которых Орден Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны II степени, звания: "Заслуженный экономист РСФСР", «Ветеран труда»,«Праведник народов мира», Почетный гражданин Тольятти и Самарской области.
В связи с этой датой ГБФ «Фонд Тольятти» совместно с партнером АО Особая Экономическая Зона промышленно производственного типа «Тольятти» учредили стипендиальный конкурс имени А.И. Ясинского для студентов города.
Цель конкурса - выявление и поддержка лучших студентов ввысших и средне специальных учебных заведениях Тольятти по специальностям «Экономика» и «Автомобилестроение».
В конкурсе могут участвовать ВУЗы и СУЗы Тольятти,имеющие лицензию и осуществляющие свою деятельность не менее трех лет. На именную стипендию могут претендовать студенты, занимающиеся научной работой, участвующие в научно - практических конференциях и форумах, российских и международных конкурсах. Количество стипендиатов до 7 человек, сумма ежемесячной стипендии составит 3 тыс.руб. на протяжении 9 месяцев учебного года.
Дата подачи документов с 15.08.19 по 15.09.19 г.награждение 01.10.19 г.
Фото: vaztv.ru
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