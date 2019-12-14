В Самарском зоопарке отметили Международный день обезьян

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н».Посетителям рассказали об обезьянах Самарского зоопарка. Заведующий отделом «Млекопитающие» Березин Никита Александрович провел увлекательную экскурсию и познакомил гостей зоопарка с питомцами: кошачьим лемуром Рокки, бурым капуцином Джеком, зеленой мартышкой Мартыном, эдиповым тамарином Фениксом, лапундером Джоном, гамадрилом Бруно, маками Семеном и Степаном и игрункой Бусинкой.«Посетители всегда с интересом наблюдают за обезьянами, у каждого животного свой характер, в нашей коллекции есть обезьяны довольно почтенного возраста, например, нашему долгожителю лапундеру Джону исполнился 31 год. Есть и совсем молодые — макаку Степке два года. У каждой обезьяны своя история появления в зоопарке — гамадрил Бруно в прошлом цирковой артист, а лапундер Джон был домашним питомцем. Конечно, мы пополняем нашу коллекцию, приобретая обезьян в других зоопарках, из последних приобретений – игрунка Бусинка», — отметил Никита Александрович.«Ребята всегда с удовольствием участвуют в наших праздниках, им нравится конкурсы и игры. Сегодня праздничный обед для обезьян был с сюрпризом. Мы предложили разложить ребятам угощение: орехи, изюм фрукты и зелень — по картонным коробочкам, дети с интересом наблюдали, как обезьянки открывали коробочки, доставая угощение, ведь это очень сообразительные животные», — отметила заведующая отделом НПО Киреева Алена Сергеевна, передает пресс-служба минкультуры СО.