В Самаре прошел рейд ГИБДД по выявлению пешеходов – нарушителей ПДД, в том числе детей

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Спешащие в школу дети, зачастую в сопровождении родителей, при переходе проезжей части не всегда пользуются пешеходными переходами, стараясь перейти дорогу, сэкономив время, в неустановленном месте - там, где со слов пешеходов «все ходят» и «здесь короче».В беседах с нарушителями на вопрос инспекторов «Почему не дойти до пешеходного перехода, если тебе все равно в ту сторону?!» многие школьники отвечали, что просто не задумывались об этом. Тот же вопрос задавался и взрослым нарушителям, поскольку чаще всего дети берут с них пример. В ответ представители ГИБДД услышали неубедительные оправдания.В связи с этим инспекторы подготовили обращение.Каждый из нас хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Покажите им положительный пример. Дойдите до пешеходного перехода. Переходите проезжую часть, соблюдая правила безопасности. Объясняйте детям, что переход проезжей части - это не шутки; нарушая, они подвергают опасности не только себя - нарушителя, но и окружающих.