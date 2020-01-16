В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые памяти святого нашего времени преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе)

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В это время в Кирилло-Мефодиевском соборе будет пребывать уникальная чудотворная икона «Дружба и единство во Христе русского и грузинского православных народов», созданная по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, а также святыни старца Гавриила.14 января 2020 года, в 18:00, в Духовно-просветительском центре «Кириллица» (Ул. Ново-Садовая, 260 а) состоялся показ первого русского фильма о святом Гаврииле «Диадема старца» и презентация новой книги «Добрый дедушка Гавриил», созданные по благословению Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. 18 января 2020 года в 14:00 пройдёт премьерный показ второго фильма о преподобном Гаврииле «Я ЖДУ ВАС В САМТАВРО».Приглашают всех желающих, передает пресс-служба облправительства.