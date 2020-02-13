В Самаре инспекторы ДПС спасли жизнь двухлетней девочке

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Ильдус Мингазетдинов и Рустам Ахмедов спасли жизнь ребенка, оперативно доставив его в больницу для оказания квалифицированной помощи.На улице Народная областного центра к сотрудникам полиции за помощью обратился молодой человек. Он сообщил, что в его автомобиле находитсядвухлетняя дочка, которая нуждается в срочной медицинской помощи. Несмотря на усилия мамы, малышка уже начала задыхаться.Инспекторы ДПС лейтенант полиции Ильдус Мингазетдинов и старший лейтенант полиции Рустам Ахмедов, понимая всю серьезность положения, передали дежурному сообщение о случившемся и, включив звуковую и световую сигнализацию, сопроводили автомобиль с ребенком до ближайшей детской больницы, где девочке была оказана своевременная помощь.Родители поблагодарили сотрудников полиции, отметив действия, в результате которых жизнь их маленькой дочке была спасена: «Сотрудники очень оперативно отреагировали и оказали незаменимую помощь для нас и в первую очередь для нашего ребенка! Спасибо большое за помощь!», передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области