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Новости /  Общество /  Социум  

В Октябрьском районе обещают найти «полтергейста», запретившего парковку во дворе

9 декабря 2019 21:54
115
В департаменте транспорта Самары сообщил, что территория находится в зоне ответственности районных властей, уточнив, что задание на установку знаков не давали.
Показавшиеся странными жителям дорожные знаки появились во дворе домов по улице Ново-Садовой, 15 и 17. Один знак с табличкой запрещает стоянку с 22.00 до 06.00, а другой грозит эвакуацией в случае нарушения этого требования, передает «СО» ОНЛАЙН. Фото с ними жители выложили в твиттер, выразив недоумение и по поводу того, что знак с табличками почему-то появился ночью, и причины ограничения, которое оставляет возможность ставить машину на платную стоянку.

В ответ департамент транспорта Самары сообщил, что территория находится в зоне ответственности районных властей, уточнив, что задание на установку знаков не давали.

Отрицают свою работу на этой территории и в организации, которая обычно занимается установкой и обслуживанием знаков и светофоров в Самаре — «Самарадортранссигнале».

Глава Октябрьского района Александр Кузнецов также опроверг причастность местной администрации к новым запретам, присовокупив к этому: «Полтергейст какой-то, будем разбираться». 
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Комментарии


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