В ДК «Октябрь» пройдет профориентационное мероприятие для учащихся школ Самары

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Целью мероприятия является формирование заинтересованности молодых людей в выборе будущей профессии, рода занятий и планирование карьеры.Помимо учащихся школ, в Профи-шоу примут участие студенты высших и средних учебных заведений и молодые специалисты предприятий.Участникам представят вакансии работодателей, предлагающие возможность временной занятости для школьников и студентов. Кроме этого, для них будут организованы интерактивные площадки и фотозона.В завершении мероприятия состоится сценическое шоу, подготовленное творческими коллективами города, передает пресс-служба горадминистрации.