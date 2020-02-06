Умные перекрестки появятся в России в 2022 году

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«Задача умных перекрестков — минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях России», — рассказал Белянко.Изначально эксперимент запустят в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года. По словам Белянко, нововведение позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%. Кроме этого, система должна помочь спрогнозировать вероятность создания пробок и оценить риск столкновения автомобилей при интенсивном движении.Фото: соцсети