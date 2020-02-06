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Новости /  Общество /  Социум  

Умные перекрестки появятся в России в 2022 году

6 февраля 2020 22:29
88
Работающие на основе искусственного интеллекта.
В России в 2022 году появятся умные перекрестки, которые будут работать на основе искусственного интеллекта, передает РБК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента НП «Глонасс» Евгения Белянко. По его словам, система сможет автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД.

«Задача умных перекрестков — минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях России», — рассказал Белянко.

Изначально эксперимент запустят в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года. По словам Белянко, нововведение позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%. Кроме этого, система должна помочь спрогнозировать вероятность создания пробок и оценить риск столкновения автомобилей при интенсивном движении.



Фото:    соцсети


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Комментарии


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