Умные перекрестки появятся в России в 2022 году
6 февраля 2020 22:29
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«Задача умных перекрестков — минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях России», — рассказал Белянко.
Изначально эксперимент запустят в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года. По словам Белянко, нововведение позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%. Кроме этого, система должна помочь спрогнозировать вероятность создания пробок и оценить риск столкновения автомобилей при интенсивном движении.
Фото: соцсети
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