Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

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"Тот, кто полагает, что "освоил" этот язык, который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией, может попробовать себя в произнесении длинных слов", — говорится в статье.Так, в список вошли длинные слова, содержащие от 19 до 32 букв: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.Как отмечает издание, последнее слово туристам приходится использовать гораздо чаще других, когда они приезжают в Россию.