Сотрудники ГИБДД Самары проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушителей ПДД
5 июня 2019 20:45
94
4 июня на площади имени Куйбышева в городе Самара проинструктировали наряды дорожно-патрульной службы, заступающие на службу, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов и его заместитель подполковник полиции Игорь Бобров.
За первый день на территории Самарской области выявлено и привлечено к административной ответственности 128 водителей, управлявших транспортными средствами с нечитаемыми или видоизмененными государственными регистрационными знаками и более 300 водителей – за управление автомобилем, на котором
установлены стекла, светопропускание которых не соответствуют требованиям технического регламента.
В мероприятии задействованы дополнительные наряды сотрудников Госавтоинспекции. Только вчера, на дороги областной столицы вышли более 50 дополнительных нарядов для обеспечения безопасности дорожного движения. Подобные мероприятия на территории Самарской области будут проводиться на систематической основе.
Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 июня 2019 21:14
Приятным сюрпризом для юных стипендиатов стало поздравление выдающегося пианиста с мировым именем, народного артиста РФ Дениса Мацуева. Социум
73
5 июня 2019 21:03
Прием работ на Открытый региональный конкурс творческих работ студентов-художников «Во славу земли Самарской» завершен. Жюри конкурса приступило к ... Социум
106
5 июня 2019 20:54
Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования в складском помещении на 1 этаже произошло загорание электропроводки с последующим... Социум
79
Здравоохранение
5 июня 2019 16:54
Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения. Здравоохранение
147
5 июня 2019 10:38
Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются. Здравоохранение
195
5 июня 2019 09:43
Неустойку вернуть медучреждению помогли судебные приставы. Здравоохранение
170
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13806
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13895
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14103
Туризм
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
173
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
173
31 мая 2019 12:16
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
230
Образование
5 июня 2019 12:42
Для каждого класса будет определяться отдельное время начала занятий. Образование
195
5 июня 2019 09:23
Свои результаты участники узнают не позднее 20 июня. Образование
179
4 июня 2019 14:50
В Международном инженерном чемпионате победили электротехники и химики. Образование
304
Культура
5 июня 2019 14:59
Вручать награды талантливым детям будет президент фонда, народный артист России Денис Мацуев. Культура
154
5 июня 2019 13:07
Он состоится в парке Гагарина. Культура
196
5 июня 2019 12:18
В этот день пройдут бал, литературные конкурсы, игры, исполнение стихов и музыкальных произведений. Культура
173
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14610
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14201
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
856
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1342