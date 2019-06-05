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Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники ГИБДД Самары проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушителей ПДД

5 июня 2019 20:45
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Такие, как пресечение фактов управления водителями транспортом, с нечитаемыми государственными знаками и с нанесенными на стекла автомобиля покрытиями, ограничивающими обзор водителя.
С 4 по 7 июня 2019 года в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов управления водителями транспортом, с нечитаемыми государственными знаками и с нанесенными на стекла автомобиля покрытиями, ограничивающими обзор водителя. В мероприятиях принимают участие руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции.

4 июня на площади имени Куйбышева в городе Самара проинструктировали наряды дорожно-патрульной службы, заступающие на службу, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов и его заместитель подполковник полиции Игорь Бобров.

За первый день на территории Самарской области выявлено и привлечено к административной ответственности 128 водителей, управлявших транспортными средствами с нечитаемыми или видоизмененными государственными регистрационными знаками и более 300 водителей – за управление автомобилем, на котором
установлены стекла, светопропускание которых не соответствуют требованиям технического регламента.

В мероприятии задействованы дополнительные наряды сотрудников Госавтоинспекции. Только вчера, на дороги областной столицы вышли более 50 дополнительных нарядов для обеспечения безопасности дорожного движения. Подобные мероприятия на территории Самарской области будут проводиться на систематической основе.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.


Фото:     пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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