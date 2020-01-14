Сотрудникам двух бюджетных учреждений Самары повысили оклады

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Из приложения следует, что наибольший оклад в последнем учреждении составит 16 360 рублей — столько теперь будет получать руководитель. Документ касается зарплаты только тех, кто уже работал в этих учреждениях 1 октября 2019 года. Контролировать выполнение постановления будет первый заместитель главы Самары Максим Харитонов.