Самарские полицейские рассказали учащимся колледжа, как не угодить в сети наркоторговцев

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Возрастная категория аудитории от 16 лет была выбрана полицейскими неслучайно. Молодые люди, начиная с этого возраста, постоянно находятся в поиске дополнительного заработка. Однако кто-то осознанно, с самого начала, ищет незаконный заработок, но большинство откликаются на невинные, с первого взгляда, предложения о работе.Предложения о быстром и существенном заработке рассылаются массово или же расклеиваются в подъездах и на остановках. Немало вопросов поступило от молодых людей по поводу того, как вовремя распознать объявление о подобной незаконной деятельности, как на него реагировать. ребята спрашивали о своих действиях при обнаружении предмета, похожего на закладку.«Что делать, если увидела на лестничной площадке подозрительных людей, которые явно что-то ищут в почтовых ящиках», - задала вопрос одна девушек. Как действовать в подобных ситуациях рассказал сотрудник подразделения по контролю за оборотом наркотиков.В настоящее время сотрудники самарской полиции продолжают проводить подобные профилактические мероприятия. Планируется проведение встреч не только с учащимися областного центра, но и с их родителями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: ГУ МВД по Самарской области