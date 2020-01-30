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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская таможня: Не осуществляешь международную перевозку – не значит, что освобожден от таможенного контроля

30 января 2020 16:32
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Самарская таможня напоминает: остановка, и проверка грузовых автомобилей осуществляется во всех областях России, имеющих границу с Республикой Казахстан.
Самарская таможня напоминает: остановка, и проверка грузовых автомобилей осуществляется во всех областях России, имеющих границу с Республикой Казахстан.

 С декабря 2018 года таможенные органы наделены полномочиями по самостоятельной остановке большегрузных автотранспортных средств на территории Российской Федерации, даже если они не осуществляют международную перевозку товара (внутренние перевозки).

Право остановки грузового транспортного средства, снаряженной массой более 3,5 тонн, должностными лицами таможенных органов закреплено пунктом 2.4 Правил дорожного движения.

«Таможенные органы вправе останавливать автомобильные транспортные средства, в том числе не осуществляющие международных перевозок товаров, в целях проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства Российской Федерации путем проверки товаров и документов на них согласно п.1 статьи 261 Федерального закона от 03 августа 2018г. № 289,» - прокомментировал заместитель начальника Самарской таможни полковник таможенной службы Рустам Тунтаев.

В список мест самостоятельной остановки транспортных средств включены все субъекты России, граничащие с Республиками Казахстан и Беларусь. Места остановки обозначаются дорожным знаком 7.14.1 «Таможенный контроль».

На остальной территории России таможенный контроль также может осуществляться, с привлечением наряда ДПС, либо транспортного надзора.

Дополнительно сообщаем, что не исполнение требования об остановке транспортного средства влечет за собой привлечение виновных к административной ответственности по статье 12.25 КоАП России, передает пресс-служба Самарской таможни. 
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Комментарии


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