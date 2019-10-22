«Самарская газета» стала призером конкурса «СМИротворец» по Приволжскому федеральному округу

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Победителем в Приволжском федеральном округе в номинации «Печать» стала «Самарская газета». Жюри отметило проект «Карта народов», который ведет журналист Ирина Шабалина.«Карта народов» - это цикл публикаций о республиках, входящих в состав Российской Федерации, и о странах ближнего зарубежья. В материалах руководители национально-культурных центров, этнографы дают советы, какие достопримечательности стоит посмотреть, каковы местные особенности, традиции. В каждом выпуске дается мини-разговорник с приветствиями на языке народа в русской транскрипции. Жюри отметило энциклопедический подход, которого придерживается «Самарская газета» при подготовке материалов.Полная подборка вышедших на данный момент статей – на сайте sgpress.ru.Итоги финального этапа «СМИротворца» подведут в Москве 25 ноября. Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, передает пресс-служба горадминистрации.