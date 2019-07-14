Полина Дрожжина из СО стала победителем грантового конкурса форума «Таврида»

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14 июля в Крыму на закрытии 9 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса. Одним из победителей сталаиз Самарской области. На конкурсе Полина представила лабораторию саунд-промоушена «Перемен» и выиграла 500 тыс. рублей на его реализацию.«Лаборатория саунд-промоушена «Перемен» – это первая в России специализированная резиденция, направленная на продвижение музыкальной индустрии в провинциальных городах. К участию в проекте будут приглашены начинающие музыканты и авторы, организаторы музыкальных событий, арт-менеджеры и продюсеры.Проект не только познакомит участников с современным состоянием дел в музыкальной индустрии, актуальными инструментами продюсирования ипродвижения, но и даст возможность выступить на музыкальных фестивалях и выпустить творческие продукты на музыкальном лейбле. Реализация начнется в январе 2020 с набора участников. Через месяц будет проходить образовательная программа (презентация проекта, входное анкетирование, лекции, тренд-сессии с региональными и федеральными экспертами – авторитетами в музыкальной индустрии), а позже творческая программа (мастерские, ворк-плейсы, митапы, репетиции, записи в студии). Последний этап – презентация итогов (серия музыкальных перфомансов, итоговый концерт, презентация музыкальных лейблов, вручение сертификатов, выходное анкетирование).Надеюсь, что с помощью Тавриды мы добьемся успеха», – рассказала Полина.Полине 23 года, она работает куратором, продюсером творческого направления в центре «StrelkaHall».Всего в рамках смены «Контемпорари-арт» на грантовый конкурс было подано 82 заявки. Победителями стали 16 человек, на проекты которых было выделено 6 млн. рублей, передает пресс-служба форума "Таврида".Фото: пресс-служба форума "Таврида"