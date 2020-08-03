Молодой ученый Самарского университета н выиграл грант РФФИ и ЭИСИ

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Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права и социальных систем и права Самарского университета им. Королева Андрей Инюшкин выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) для изучения применения технологии блокчейн в избирательных процессах. Федеральный конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, реализуемых молодыми учеными, проведен РФФИ и поддержан Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Молодой ученый будет исследовать правовое регулирование технологии блокчейн (blockchain), которая позволит защитить оборот данных в области избирательных процессов и обеспечит их конфиденциальность и безопасную передачу.По словам Андрея Инюшкина, данную технологию планируется широко использовать в период выборов при электронной системе голосования. На общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию России в июле 2020 года дистанционное электронное голосование проводилось в Москве и Нижнем Новгороде. Разработка нормативной базы для внедрения технологии блокчейн, предложенная ученым Самарского университета, поможет обеспечить конфиденциальность процесса и исключить возможность фальсификации в период процедуры голосования.“В современном мире оборот информации приобретает все более высокотехнологичные формы, и для защищенной передачи больших массивов данных наиболее подходящим средством служит технология блокчейн“, - говорит Андрей Инюшкин. - Технические основы данной технологии в виде распределенных реестров известны давно и хорошо апробированы, однако передача таких данных в избирательных процессах пока практикуется недостаточно. Мы планируем исследовать правовое регулирование этой технологии для того, чтобы предложить ее в качестве эффективного средства взаимодействия между участниками избирательного процесса - кандидатами, избирателями, избирательными комиссиями”.Полученные в рамках исследования данные позволят спрогнозировать перспективы использования технологии blockchain для передачи больших массивов данных, как общедоступных, так и персональных, и на их основе разработать механизмы правовой квалификации и защиты от незаконных посягательств на информацию с особым правовым режимом. Предлагаемая методология позволит облечь современные методики работы с информацией в правовую форму путем использования существующих и вновь разработанных правовых конструкций, и поможет выработать механизмы их оптимизации. Помимо этого методология позволит сформировать механизмы охраны имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов граждан, связанных с условиями текущего использования высокотехнологичных коммуникативных технологий, передает пресс-служба Самарского университета.