МЧС СО: Неисправная электропроводка – частая причина пожаров

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Один из подобных пожаров произошел 14 декабря в Сызрани.В 00:20 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Сызрани на ул. Советская, 152. Горели домашние вещи на площади 40 м². В 00:34 пожар был полностью ликвидирован. К сожалению, погибли 2 человека: мужчина 1958 г.р. и женщина 1984 г.р. Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.- монтаж электропроводки должен выполнять только квалицированный специалист;- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ