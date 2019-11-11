КПРФ оставила управляющего мусорной свалкой без должности за «токсичную» работу»

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По его словам, депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, курирующий Самарскую область по линии ЦК, последние полгода на партийных встречах неоднократно поднимал вопрос о том, что «с Рядновым надо что-то делать». Причиной в первую очередь стало растущее количество конфликтов и связанных с ними жалоб «наверх» именно на уровне Самары. В их числе — изгнание из партии экс-депутата губдумы Сергея Турусина — фигуры достаточно заметной, благодаря его участию в создании серии фильмов «Как воровали голоса на выборах в Самарской области».Другой конфликт — с депутатом губдумы Михаилом Матвеевым — связан с судебными процессами против «мусорной реформы», отношение к которой имеет и г-н Ряднов. (Предприятие управляет крупнейшей в регионе мусорной свалкой «Преображенка».) Причем 30 октября Константин Ряднов предложил коммунистам отозвать свой иск по мусорным нормативам, что явно не соответствует линии партии, выступающей против реформы.Еще одним поводом для расформирования горкома стал провал участия в довыборах в губдуму по Безымянскому округу в этом году: кандидат от КПРФ Владимир Брязу не прошел регистрацию, что более чем странно для парламентской партии.Помимо этого, было указано на странные действия Константина Ряднова по отношению к акциям протеста с участием коммунистов. На время одной из таких акций, например, он обязал членов горкома выйти на посадку деревьев.В конечном итоге в партии решили, что г-н Ряднов стал, по выражению собеседника «Самарского обозрения», «токсичным для партии человеком», от которого необходимо отмежеваться. И в считанные дни ликвидировали горком. 29 октября состоялось бюро обкома с участием Леонида Калашникова, который поднял вопрос о ситуации в горкоме.По итогам этого обсуждения обком направил обращение в ЦК КПРФ с просьбой расформировать отделение в Самаре, а районные отделения переподчинить областному комитету. Уже 1 ноября из центрального комитета пришла бумага за подписью заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина о согласовании реорганизации. А 2 ноября пленум самарского обкома объявил о сокращении горкома как структурной единицы партии.