История подвига из первых уст: в СДМ состоится встреча молодежи с ветеранами - жителями блокадного Ленинграда

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125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек – цифры героической обороны Ленинграда. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины ижители отстояли город. История подвига, которая не может быть забыта. В преддверии 27 января, Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Самаре пройдет памятная встреча.Участниками встречи станут ветераны – жители блокадного Ленинграда, школьники, студенты и представители молодежных общественных организаций. Длямолодых ребят это уникальная возможность услышать историю подвига из первых уст, задать вопросы и лично поздравить ветеранов.В рамках мероприятия пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» - главная задача которой – напомнить жителям нашей страны о невероятном подвиге ленинградцев. Молодые люди также смогут передать жителям блокадного Ленинграда теплые слова и пожелания, заполнив благодарственные открытки.Также на мероприятии состоится просмотр документального фильма о блокаде Ленинграда «Самое главное в жизни» режиссера Игорь Холодкова. Авторы ленты изучили архивы и документы, с помощью которых восстановили картину начала войны и блокады.Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проходят в эти дни по всей стране. Это событие является одной из важных дат Года памяти и славы, о проведении которого объявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, передает пресс-служба СДМ.