ГорАдм: Комментарий по поводу происшествия с мальчиком в санатории «Волжанка»

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Роспотребнадзор проводит проверку.По информации министерства здравоохранения Самарской области. пациент находится под наблюдением областных специалистов. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.Специалисты больницы постоянно держат связь с федеральными центрами.Сегодня в 12 часов дня будет организованна телемедицинская консультация с врачом-неврологом, нейрохирургом, анестезиологом-реаниматологом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.Кроме того сообщаем, что дети, находившиеся в лагере, осмотрены, заболевших не выявлено, передает пресс-служба горадминистрации.