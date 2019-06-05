ГИМС СО: Безопасности на воде - повышенное внимание
5 июня 2019 17:43
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работу, целью которой является снижение количества происшествий на водных объектах.
В летний период наибольшую опасность для жизни и здоровья людей представляют купания на несанкционированных пляжах, оставление у воды детей без
присмотра, купание в водоемах в нетрезвом состоянии.
Сотрудники ГИМС проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несчастных случаев на воде и случаев гибели
на них: осуществляют рейды и патрулирования водоемов, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с любителями рыбной ловли, владельцами маломерных судов и гражданами, отдыхающими у воды, раздают памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб.
Кроме того, сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Самарской области проверяют у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судами и обращают внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования.
Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения
Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу и во время купания. Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение и алкогольное опьянение.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:
Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.
Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями или постами.
Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде.
Не оставляйте без присмотра детей, не умеющих плавать.
Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.
Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.
Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.
Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.
Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.
Не купайтесь в одиночку.
Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
Если во время купания с Вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам:
Если случилась судорога:
- если рядом есть люди – позовите их на помощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с
силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока есть возможность задерживать дыхание;
- при продолжении судорог - до боли щипайте пальцами мышцу;
- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.
Если вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
- при необходимости позовите людей на помощь.
Крайне важно уметь помочь себе самому в случае возникновения экстремальной ситуации, но не менее важно и знать, как спасти других, если самостоятельно они
этого сделать не могут.
Если вы увидели тонущего человека:
- привлеките внимание окружающих громким криком, вызовите «Скорую помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего;
- спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности ближе к утопающему;
- если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой. Если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;
- если утопающий погрузился на дно, оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте искать утонувшего под водой;
- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.
Мероприятия первой помощи должны выполняться быстро:
- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;
- после этого уложите пострадавшего на спину, при отсутствии дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца, передает пресс-служба облправительства.
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