ГИМС СО: Безопасности на воде - повышенное внимание

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Инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ежедневно проводят усиленную профилактическуюработу, целью которой является снижение количества происшествий на водных объектах.В летний период наибольшую опасность для жизни и здоровья людей представляют купания на несанкционированных пляжах, оставление у воды детей безприсмотра, купание в водоемах в нетрезвом состоянии.Сотрудники ГИМС проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несчастных случаев на воде и случаев гибелина них: осуществляют рейды и патрулирования водоемов, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с любителями рыбной ловли, владельцами маломерных судов и гражданами, отдыхающими у воды, раздают памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб.Кроме того, сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Самарской области проверяют у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судами и обращают внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования.Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведенияПомните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу и во время купания. Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение и алкогольное опьянение.Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями или постами.Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде.Не оставляйте без присмотра детей, не умеющих плавать.Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.Не купайтесь в одиночку.Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.Если во время купания с Вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам:Если случилась судорога:- если рядом есть люди – позовите их на помощь;- постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, ссилой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока есть возможность задерживать дыхание;- при продолжении судорог - до боли щипайте пальцами мышцу;- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.Если вы захлебнулись водой:- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;- при необходимости позовите людей на помощь.Крайне важно уметь помочь себе самому в случае возникновения экстремальной ситуации, но не менее важно и знать, как спасти других, если самостоятельно ониэтого сделать не могут.Если вы увидели тонущего человека:- привлеките внимание окружающих громким криком, вызовите «Скорую помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего;- спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности ближе к утопающему;- если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой. Если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;- если утопающий погрузился на дно, оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте искать утонувшего под водой;- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.Мероприятия первой помощи должны выполняться быстро:- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;- после этого уложите пострадавшего на спину, при отсутствии дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массажсердца, передает пресс-служба облправительства.