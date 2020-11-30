Фонд капитального ремонта заплатит за ущерб, причиненный пенсионеру из Тольятти

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Прокуратура Комсомольского района через суд обязала Фонд капитального ремонта возместить пенсионеру причиненный некачественным проведением ремонтных работ ущерб, а также расходы по проведению оценки в размере 108 тыс. рублей.



В 2014 году подрядной организацией Фонда капитального ремонта «Департамент ЖКХ г.Тольятти» (сейчас — компания «Велес») был проведен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г.Тольятти, ул.Носова, д.5. Работы приняты Фондом в полном объеме без замечаний. После проведенного капитального ремонта в результате неисправности кровельного покрытия квартира пенсионера неоднократно затапливалась во время таяния снега.



В 2017 году «Департамент ЖКХ г.Тольятти» возместил ущерб жителям пострадавшей квартиры, обратившимся с претензией о возмещении причиненного ущерба, в размере 196 тыс. рублей. Но в 2019 году квартиру снова залили. Теперь претензия подрядчику осталась без удовлетворения. Пенсионер обратился в прокуратуру, которая и довела дело до решения суда, истребовав деньги с фонда капитального ремонта, пишет СО ОНЛАЙН.