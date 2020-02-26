Дмитрий Азаров дал поручение обеспечить бесперебойную работу речной переправы от Самары до Рождествено

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Для этого принято решение пустить ледокол. Сейчас для пассажирских перевозок используют суда на воздушной подушке. Но из-за тяжёлой ледовой обстановки и образования торосов техника часто ломается. Это приводило к случаям, когда на маршруте оставалось лишь одно исправное судно из восьми действующих. Ремонтные работы организованы в круглосуточном режиме, что позволяет возвращать в эксплуатацию суда в укороченные сроки.За выходные дни с 22 по 24 февраля между Самарой и Рождествено перевезено 1 003 пассажира и выполнено 172 рейса судами на воздушной подушке.25 февраля из-за подвижек ледовых полей закрыло торосами вход в Рождественскую воложку со стороны реки Волги. Перевозка пассажиров не осуществлялась, проводилась ледовая разведка маршрута.По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, в ближайшее время министерство готово организовать работу ледокола, чтобы наладить бесперебойную переправу до Рождествено уже в ближайшие дни, передает пресс-служба облправительства.Фото: instagram.com/azarov.life