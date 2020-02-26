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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров дал поручение обеспечить бесперебойную работу речной переправы от Самары до Рождествено

26 февраля 2020 14:36
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Между Самарой и селом Рождествено пустят ледокол.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение обеспечить бесперебойную работу речной переправы от Самары (Речной порт) до села Рождествено.

Для этого принято решение пустить ледокол. Сейчас для пассажирских перевозок используют суда на воздушной подушке. Но из-за тяжёлой ледовой обстановки и образования торосов техника часто ломается. Это приводило к случаям, когда на маршруте оставалось лишь одно исправное судно из восьми действующих. Ремонтные работы организованы в круглосуточном режиме, что позволяет возвращать в эксплуатацию суда в укороченные сроки.

За выходные дни с 22 по 24 февраля между Самарой и Рождествено перевезено 1 003 пассажира и выполнено 172 рейса судами на воздушной подушке.

25 февраля из-за подвижек ледовых полей закрыло торосами вход в Рождественскую воложку со стороны реки Волги. Перевозка пассажиров не осуществлялась, проводилась ледовая разведка маршрута.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, в ближайшее время министерство готово организовать работу ледокола, чтобы наладить бесперебойную переправу до Рождествено уже в ближайшие дни, передает пресс-служба облправительства. 



Фото: instagram.com/azarov.life
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