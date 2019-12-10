Дед мороз поздравит с Новым Годом пользователей социальной сети ВКонтакте

104

Отслеживать маршрут Дедушки можно с помощью интерактивной обложки сообщества. Например, сейчас сказочный волшебник находится в Тамбовской области.Следите за новостями паблика нашего региона, чтобы не пропустить приезд Мороза. Давайте вместе поможем Дедушке Морозу поздравить всю нашу страну и встретиться со своей верной помощницей — внучкой Снегурочкой в конце путешествия, передает пресс-служба облправительства.