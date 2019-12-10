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Новости /  Общество /  Социум  

Дед мороз поздравит с Новым Годом пользователей социальной сети ВКонтакте

10 декабря 2019 17:44
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Официальное сообщество Самарской области посетит Дед Мороз. Он будет проводить конкурсы и радовать подписчиков подарками.
В преддверии праздника в социальной сети ВКонтакте пройдет необычная акция — официальное сообщество Самарской области (https://vk.com/samaroblast) посетит Дед Мороз. Он будет проводить конкурсы и радовать подписчиков подарками.

Отслеживать маршрут Дедушки можно с помощью интерактивной обложки сообщества. Например, сейчас сказочный волшебник находится в Тамбовской области.

Следите за новостями паблика нашего региона, чтобы не пропустить приезд Мороза. Давайте вместе поможем Дедушке Морозу поздравить всю нашу страну и встретиться со своей верной помощницей — внучкой Снегурочкой в конце путешествия, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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