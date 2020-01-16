Более 100 сотрудников Самарского научно-исследовательского института приняли участие в дне донора

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Уже во второй раз медики выездной бригады Самарской службы крови провели день донора для сотрудников компании.119 работников стали донорами, 51 человек из них сдавал кровь впервые.Запасы крови на Самарской станции переливания крови пополнились более чем на 53 литра, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО