4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц

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С 25 ноября по 25 декабря 2020 года круглосуточной системой мониторинга «Инцидент Менеджмент» было отработано почти 4 500 сообщений граждан.

Напомним, «Инцидент Менеджмент» – главный инструмент работы новой структуры Центра управления регионом. Важно отметить, что количество ответов органов власти на вопросы и жалобы жителей области за месяц работы ЦУР выросло на треть. Среднее время ожидания ответа в социальных сетях составило 3 часа.

В декабре жители Самарской области писали в соцсетях не только о холодных батареях или дефиците антибиотиков в аптечных сетях. Накануне Нового года родителей волнует вопрос: «Будет ли Дед Мороз на утренниках в детских садах?». Через систему «Инцидент Менеджмент» поступило три десятка таких вопросов от родителей малышей, которые несмотря на пандемию COVID-19, мечтают устроить своим детям настоящую новогоднюю сказку с присутствием Деда Мороза и Снегурочки. Эти вопросы были обработаны сотрудниками ЦУР и переданы ответственным. Родители получили ответ от Роспотребнадзора, что ограничительные меры на запрет привлечения артистов для участия в новогодних утренниках в детских садах - вынужденная мера и даже родители по рекомендации санитарных врачей не смогут участвовать на празднике в садике. Это необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей и педагогов, а также их семей!

ТОП-5 проблем в социальных сетях Самарской области

с 25 ноября по 25 декабря 2020 года

ЖКХ (жалобы на качество или отсутствие отопления) - 1072

Здравоохранение и коронавирус - 598

Социальное обслуживание – 445

Образование - 370

Экология - 282

Примеры решенных проблем:

Службы благоустройства Самары, готовясь к грядущим снегопадам, расчистили улицы с учетом пожеланий горожан. Расход реагента «Бионорд» был уменьшен, а обработку как проезжей части, так и тротуаров стали делать более локально – только там, где это действительно необходимая мера для обеспечения безопасности движения пешеходов и автомобилистов. Благодаря своевременной реакции ЦУР, а впоследствии и Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары на сообщения граждан, подход к применению реагентов изменился.

Жители Железнодорожного района не раз писали в социальных сетях о необходимости отгородить проезжую часть и пешеходный тротуар на улице Тухачевского. Были случаи, когда автомобили ненароком выезжали на тротуар, а иногда, и парковались в неположенном месте. Департамент транспорта Самары получил от ЦУР информацию о данной проблеме, в итоге предложение горожан было поддержано, а безопасное ограждение установлено.

Жители «Волгаря», благодаря своей активной позиции в соцсетях, которую ЦУР донес до городских властей, доводят до совершенства систему организации движения на территории микрорайона. 22 декабря на перекрестке ул. Осетинская и ул. Тихомирова включили долгожданный светофор, для этого пришлось переделать выезд с дублера на улицу Осетинскую. Проезд по перекрестку, где организовано четырехполосное движение, стал намного удобнее. Водители уверены, что этот шаг поможет победить пробки.