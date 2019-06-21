В Самаре стали чаще интересоваться услугами тренеров по компьютерным играм
21 июня 2019 11:49
78
На сервисе объявлений Юла возросла популярность услуг по обучению в компьютерные и мобильные игры - за последний месяц их стали искать в 3 раза чаще. А с начала года количество поисковых запросов на подобные услуги увеличилось в среднем в 13 раз.
Час обучения компьютерной игре стоит в среднем 140 рублей. Наибольшей популярностью на Юле пользуется Fortnite — на нее пришлось 33% поисков. Час обучения в эту игру обойдется в среднем в 240 рублей. Второе место по популярности заняла игра Minecraft (9%) со средней ценой в 150 рублей за час обучения. На третьем месте игра для смартфонов Brawl Stars (6% от всех запросов), за час обучения в эту игру придется отдать в среднем 165 рублей.
Также спросом пользуются CS:GO (160 рублей в час), PUBG Mobile (240 рублей) и Standoff 2 (110 рублей).
Дороже всего на Юле стоит обучение в Dota 2. Геймеры оценивают свою работу в среднем в 350 рублей за час. Доступнее всего по стоимости оказалась игра Free Fire. Час практики с тренером обойдется в среднем в 100 рублей.
Больше всего подобных объявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Уфе и Самаре.
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