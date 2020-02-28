Семейная экологическая масленица пройдет в Самаре

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В воскресенье, 1 марта в 14:00 в парке «Молодежный» в Самаре (вход ул. Калинина/ пр. Юных Пионеров) для жителей близлежащих районов региональный оператор ЭкоСтройРесурс проводит семейную экологическую масленицу. Праздник проходит в рамках празднования народных масленичных гуляний с целью привлечь внимание жителей города к проблемам экологии. Научить простым шагам, которые помогут сохранить нашу природу, а также привить полезные экопривычки.На празднике гостям расскажут о системе раздельного сбора отходов и проведут мастер-класс по сортировке мусора.В программе мероприятия народные забавы, детские спортивные соревнования, экологические конкурсы и викторины.Также планируется установка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.