На территории Самарской области проведут Всемирный день «Халяль»

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Губернатор Дмитрий Азаров проводит оргкомитет по подготовке и проведению в 2019 году на территории Самарской области Всемирного дня «Халяль». Это масштабное событие проводится с 2014 года и собирает участников из десятков стран мира. Ранее он проводился в Сиграпуре, Индии, Великобритании.В этом году Всемирный день «Халяль» впервые пройдёт в России, право проведения получила Самарская область. Событие имеет большое значение для повышения инвестиционной привлекательности региона. Возможности региона будут представлены представителям бизнеса и властных институтов стран мира.Кроме того, в эти дни будет организована разнообразная культурная программа. Для многонациональной Самарской области, где проживают представители 23-х конфессий, 157-ми народов и народностей, Всемирный день «Халяль» станет одним из самых запоминающихся событий 2019 года, сообщает Департамент информационной политики области.