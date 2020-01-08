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Новости /  Общество /  Социум  

На площади Куйбышева поставлен новогодний рекорд Самары

8 января 2020 11:48
148
На площади Куйбышева поставлен новогодний рекорд Самары
Его установила усадьба самарского Деда Мороза.

На площади Куйбышева местный новогодний интерактив побил собственный рекорд посещаемости прошлого года. В этот раз в гости к самарскому Деду Морозу пришли более 20 тысяч человек, пишет "КП в Самаре".

- С 28 декабря и во время новогодних каникул посетили Усадьбу самарского Деда Мороза на пл. Куйбышева. Уже побит рекорд прошлого года! Волшебное пространство посещают и туристические группы, которые в Рождество приехали в наш город, - сообщается в Твиттере администрации Самары.

Сегодня, 8 января, усадьба Деда Мороза на площади Куйбышева работает последний день, с 12:00 до 20:00. Вход свободный.
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